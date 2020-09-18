Gercüş Kaymakamı Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, ilçeye bağlı Kırkat köyü ve Konak mezrasında yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Şekerci, yapımı devam eden Kırkat köyü kilitli parke taşı ve beton yol çalışması ile Konak mezrası imam evi inşaat çalışmasını inceledi. Kaymakam Şekerci köy muhtarından bilgi aldı. Kaymakam Şekerci, köyde eksikliklerin giderilmesi konusunda görevlilere talimat verdi. İncelemeler sırasında Kaymakam Şekerci'ye Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak eşlik etti.