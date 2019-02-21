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Gercüş Kaymakamı Şekerci'den esnaf ziyareti

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, kent esnafını ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, kent esnafını ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Kaymakam Şekerci, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçede 2018 yılında yapılan ve 2019 yılında yapılacak olan yatırımlar ve projeler hakkında esnafı bilgilendiren Kaymakam Şekerci, ziyareti boyunca esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek sorun ve isteklerini dinledi.


İlçe esnafı, yaptıkları çalışmalar nedeni ile Kaymakam Şekerci'ye teşekkür etti.

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