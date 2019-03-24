Gercüş Kaymakamı Şekerci'den Kur'an kursuna ziyaret

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, bayan Kur'an kursunda kursiyerlerle bir araya geldi.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, köy ziyaretleri kapsamında İlçe Müftüsü Fazıl Saraç ile beraber Yolağzı Mahallesindeki bayan Ku'ran kursunu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi. Öğrencilerin Kur'an okumasını dinleyen Kaymakam Şekerci, kurs hocalarından çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Kur'an kursu öğrencileri de Kaymakam Şekerci'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.