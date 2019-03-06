Gercüş Kaymakamı Şekerci'den okul ziyareti

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, Gercüş İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul ziyareti sırasında Kaymakam Şekerci'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur'da eşlik etti. Okul müdüründen okulun eğitim durumu, eğitim güvenliği ve okulun fiziki şartları konusunda bilgi alan Kaymakam Şekerci, ardından öğretmenlerle toplantı düzenledi. Kaymakam Şekerci, öğretmenlere tavsiyelerde bulunarak onların talep ve isteklerini not aldı. Kaymakam Şekerci, okul çıkışı sırasında ise öğrencilerle sohbet ederek isteklerini dinledi.