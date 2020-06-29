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Gercüş Kırkat Göleti mesire alanı temizlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde piknik yapmaya giden vatandaşlar Kırkat Göleti mesire alanını gönüllü olarak temizledi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde piknik yapmaya giden vatandaşlar Kırkat Göleti mesire alanını gönüllü olarak temizledi.


Gercüş Kırkat Göleti mesire alanında çalışma başlatan duyarlı vatandaşlar 1 saat içerisinde çöpleri toplayarak mesire alanını temizledi. Sıcak yaz günlerinde özellikle yaylalara çıkma fırsatı bulamayan ailelerin tercih ettikleri Gercüş Kırkat Mesire Alanını, farkındalık oluşturmak ve örnek teşkil etmek amacıyla temizleyen gönüllü vatandaşlar, "Piknik alanını temizlemek için çalışma başlattık. Bundan sonra vatandaşlara görev düşüyor. Piknik alanımızı temiz bırakalım. Plastik atıkların çevreye tahmin edildiğinden daha fazla zarar verdiğini unutmamamız gerekir. Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrımızdır, yapılan her etkinlik, piknik ve organizasyon sonrasın atıklarımızı toplayıp çöpe atalım" dedi.

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