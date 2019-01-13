Gercüş Kırkat Göleti'nde kartpostallık görüntüler

Batman'ın Gercüş ilçesinde 1985 yılında sulama amacıyla yapılan Kırkat Göleti, doluluk oranının yüzde 100'ün üzerine çıkması nedeniyle taşarak adeta şelaleyi andırdı.

Yağışların ardından doluluk oranının yüzde 100'ü aşmasıyla taşan Kırkat Göleti adeta şelaleyi andırdı. Güneşli havayı fırsat bilerek Kırkat Göleti'ne gelen vatandaşlar, şelale kısmında bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Gölete gelen Duran Köseoğlu adlı vatandaş, "Bu sene güneydoğu turuna çıkmıştık, Gercüş'e geldik ve bu gölette çok güzel bir şelale var. Millette buraya geliyor, güzel fotoğraflar çekiyor. Bizde bunu değerlendirelim dedik ve geldik gerçekten çok güzelmiş. Gercüş'e ayrı bir hava katmış. Geçen sene bu vakitlerde taşmamıştı, hatta geçen sene yağışlar az olduğundan dolayı gölette hiç su bile kalmamıştı. Bu sene ise yağışların bol olmasıyla çok güzel olmuş ve gayet mutlu olduk" dedi.

Bu sene yağışların fazla olmasıyla birlikte ekinlerden iyi bir verim alacaklarını belirten Ömer Barlak ise, "Bu sene göletimiz çok erken taştı, bereketli bir yıl olacak. Görüntüyü görüyorsunuz, maşallah gölet taşmış" diye konuştu.

Fuat Güneş güneşli havayı fırsat bilerek gölet civarına gezmeye geldiklerini söyledi. Güneş, "Bizde gölün etrafına geldik ve şu anda şelale kısmında fotoğraflar çekiyoruz. Bu sene çok erken gölümüz taştı, bereketli bir yıl beklentimiz olacak inşallah" şeklinde konuştu.