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Gercüş köy yolunda heyelan

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü yolunda meydana gelen çökme ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü yolunda meydana gelen çökme ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.


Aşırı yağışlardan dolayı Aydınlı köyü yolunda çökme ve heyelan oluştu. Ulaşıma kapanan yolun açılması için Gercüş Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. İl Özel İdare ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. Aydınlı köy sakinleri ise bu yoğun ve aralıksız çalışmalarından dolayı Gercüş Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

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