İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş polisi yaya çizgilerini yeniledi

Batman’ın Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri tarafından, yaya çizgisi yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Batman'ın Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri tarafından, yaya çizgisi yenileme çalışması gerçekleştirildi.


Ramazan ayı ve korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar dışarı çıkmasa da Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polislerden Tahsin Acar ve Ahmet Eroğlu gönüllü olarak araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı. polisler, araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki yaya çizgileri yenileyerek, daha görünür hale getirdi. Vatandaşlar ise gönüllü çalışan trafik ekiplerine teşekkür etti.


Gercüş Belediyesinde görevli işçilerden Nevzat Demir, "Belediye olarak yaya geçitlerini boyuyoruz ve gördüğünüz gibi ilçemizde görevli trafik ekipleri de gönüllü olarak bizimle çalışıyor. Canı gönülden sabahtan beri bizimle çalışan trafik polislerine teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.