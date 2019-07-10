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Gercüş Spor Kulübü Başkanı Günaydın'dan HEM Müdürü Taşpınar'a plaket

Batman’ın Gercüş Spor Kulübü Başkanı Veysi Günaydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar’ı makamında ziyaret ederek maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür plaket takdim etti.

Batman'ın Gercüş Spor Kulübü Başkanı Veysi Günaydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar'ı makamında ziyaret ederek maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür plaket takdim etti.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Taşpınar, Gercüş Spor Kulübü Başkanı Günaydın'ın kendisini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yeterli sayıda talep olduğunda her alanda kurs açabileceklerini belirten Taşpınar, "Bize yapılan başvuruların hepsini değerlendirmeye hazırız. Şu anda okullar tatile girdi, bizim yaz aylarına yönelik kurslarımız açılacaktır. Her alanda kurs açabiliriz yeter ki istenilen sayıda talep olsun" dedi.


Günaydın ise, kendilerine sundukları destekten dolayı Taşpınar'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

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