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Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulundan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuldu.


Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü tarafından tatil döneminde okula bağlı pansiyonlarda tüketim imkanı bulunmayan çeşitli gıda ürünleri, merkez ve merkeze bağlı Yamanlar, Yakıtlı, Ulaş ve Kömürcü köylerinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca okul yönetimi tarafından ziyaret edilen köylerde karşılaşılan çocuklara ikramda bulunuldu.

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