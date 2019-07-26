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Gercüş'e bağlı Karalan köyü muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesine Bağlı Karalan köy muhtarı Abdurrahman Aslan, görevden uzaklaştırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesine Bağlı Karalan köy muhtarı Abdurrahman Aslan, görevden uzaklaştırıldı. Aslan'ın yerine vekaleten Gercüş Anaokulu Müdürü Mehmet Onutçu görevlendirildi.


Gercüş'e bağlı Karalan köyü muhtarı Abdurrahman Aslan, Anayasanın 127. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan Aslan'ın yerine vekaleten Gecüş Anaokulu Müdürü Mehmet Onutçu görevlendirildi.

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