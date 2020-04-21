Gercüşlü çocuklardan 23 Nisan daveti

Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, evlerinde çektikleri video ile akranlarını 23 Nisan kutlamalarına davet etti.

Gercüş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları tamamlama aşamasına gelindi. Çocuklar evlerinde çektikleri videolarla akranlarına davet yaptı. Hayatı eve sığdıran çocuklar da seslendirdikleri videolarla "23 Nisan evlere gönüllere sığar" sloganıyla vatandaşları programa davet etti.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Edip Ekmen, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisanın ülkede farklı kutlanacağını belirterek, "Korona virüs salgını hayatları eve sığdırdı. 23 Nisanı da bu anlamda eve sığdıracağız ancak coşkusu halen çok büyük. Bu yıl 23 Nisan kutlamasını canlı olarak Keyifli Okul Türkiye geneli evlerimizden yapacağız. 23 Nisan daveti bizi duygulandırdı 23 Nisanları tekrar el ele dışarıda, coşkuyla kutlamak ümidiyle" dedi.