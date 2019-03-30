Gercüşlü kadınlara Şanlıurfa gezisi

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci tarafından Yolağzı Mahallesindeki Kız Kur'an kurslarını ziyareti sırasında bayan kursiyerlerin talepleri üzerine, Şanlıurfa Gezisi düzenledi.

Gercüş Kaymakamlığı ve Gercüş Belediyesinin organize ettiği geziye yaklaşık 50 kursiyer iştirak etti. Talepleri geri çevrilmeyen bayan kursiyerler Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarını görmelerine fırsat tanıyan Şekerci'ye memnuniyetlerini belirtip teşekkür etti.