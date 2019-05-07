Gercüşlü minik öğrencilerden yıl sonu etkinliği

Batman'ın Gercüş İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrenciler tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu'nda yapılan etkinliğe Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, müftülük çalışanları, öğrenciler ve velileri katıldı. Gösterilerde Kur'an kursu öğreticilerinin çalıştırdığı öğrenciler hazırladıkları şiirler ve Kur'an-ı Kerim'den süreler ile ayetler okudu. Minik öğrencilerin etkinliği, izleyiciler tarafından beğeni topladı.