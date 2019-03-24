Gercüşlü öğrenciler Çanakkale'yi gezecek

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde 82 lise öğrencisi Çanakkale'ye uğurlandı.

Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, ilçede eğitim gören 82 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdi. Öğrencilerin, şehit kanıyla sulanmış topraklarda tarih şuurunu yaşamalarını istediklerini belirten Kaymakam Şekerci, "Başta şehit yakınları ve gazilerimizin çocukları olmak üzere gitmek isteyen bütün öğrencilerimizi peyderpey Çanakkale'ye göndereceğiz. Ecdadımızın 7'den 70'e savaştığı, kanını döktüğü, canını feda ettiği ama vatanını terk etmediği, vatanını kurtardığı toprakları öğrencilerimizin gezip yerinde görmelerini amaçladık. Tüm öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdür yardımcısı Süleyman Şahin de, gezinin kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlendiğini kaydederek öğrencilerin 4 gün boyunca Çanakkale'yi gezeceğini söyledi.

Öğrenciler ise Gercüş Kaymakamlığı ve Gercüş Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.