Gercüşlü öğrenciler sevdiklerine mektup gönderdi

BATMAN (İHA) – Batman’ın Gercüş ilçesinde 2’nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde PTT’ye giderek sevdiklerine mektup gönderdi.
BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş ilçesinde 2'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde PTT'ye giderek sevdiklerine mektup gönderdi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencileri uzakta bulunan sevdiklerine hazırladıkları mektupları öğretmen Hilal Korkmaz öncülüğünde PTT'ye giderek postaya verdi. Öğretmen Hilal Korkmaz, etkinliği öğrencilerin mektup yazma geleneğini yeni nesillere aktarmak adına düzenledikleri belirtti. Okul Müdürü Edip Ekmen ise amaçlarının mektup yazma zevkini çocuklara aşılamak olduğunu söyledi.