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Gercüşlüler kendi karantina kararını verdi, sokaklar boş kaldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen korona virüs tedbirleri nedeniyle zorunlu olmadıkça halk dışarı çıkmayarak kendi karantina kararını uyguladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen korona virüs tedbirleri nedeniyle zorunlu olmadıkça halk dışarı çıkmayarak kendi karantina kararını uyguladı.


İlçede bulunan cadde ve sokaklar bom boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan Gercüşlüler, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyanların zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı gözlendi. Özellikle ilçenin en kalabalık noktaları olan Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı, Mehmet Nuri Kaya Caddesi ve Ana Cadde olmak üzere her yer boş kaldı.

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