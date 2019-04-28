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Gercüşlüler, Kırkat göleti etrafında toplandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat göleti, baharın gelmesiyle oluşan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat göleti, baharın gelmesiyle oluşan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı.


Gercüş Belediyesi tarafından Kırkat göletinin etrafında yapılan mesire alanı, vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Kırkat göleti etrafında bulunan mesire alanlarında mangal ve piknik keyfi yaşadı.


Piknik alanına gelen çocuklar ise gönüllerince eğlendi.

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