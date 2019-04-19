Gercüşlüler konserde buluştu

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Batman Valiliği ve Gercüş Kaymakamlığı'nın destekleriyle konser etkinliği düzenlendi.

Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen Grup Mevan konserine Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Gercüş Belediye Başkan Vekili Ali Öner, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Nisan ayı etkinlikleri kapsamında Gercüş ilçesinde düzenlendiği konserde konuklar gönüllerince eğlendi. Gecede konuşan öğretmen Semra Angay, "Bu tür etkinlikler aslında çocukların kendilerini geliştirmesi için ilçe adına çok güzel bir anlam ifade ediyor. Bence sürekli tekrarlanması gereken etkinliklerdir. Hem çocuklar kültürel anlamında kendilerini geliştireceklerine inanıyorum bence güzel yani sürekli yapılması gerekiyor. Ben ilk kez ilçede böyle bir etkinlik görüyorum, gayet güzel, ben eğleniyorum, çocukların da eğlendiğine inanıyorum" dedi.

Konsere Katılan öğrenciler ise bu tür etkinliklerin ilçede olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.