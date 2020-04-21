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Gercüşlülere uçurtmayla evde kal çağrısı

Batman’ın Gercüş ilçesinde korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar evlerinin damında uçurtma uçurarak vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar evlerinin damında uçurtma uçurarak vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.


Dünyayı saran korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar daha keyifli zaman geçirmek için çeşitli yollara başvurmaya devam ediyor. Gercüş'te evde kalanlar da dam ve teraslarda uçurtma uçurarak hem sosyal mesafeyi korudu hem de eğlendi. Gökyüzüne havalandırdıkları uçurtmaları uçurmanın keyfini yaşadı. Gökyüzünde rüzgarla süzülen uçurtma, güzel görüntüler oluşturdu. Çocuklarına renkli uçurtmalar hazırlayan vatandaşlardan Fuat Güneş, "Çocuklarımız evde sıkılıyor bizde evde kal çağrısına hep uyduğumuz için çocuklarımı biraz eğlendirelim dedik ve çok güzel oldu. Çocuklarım hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğleniyor. Uçurtmaların üzerine 'evde kal' yazarak bunu görenlere çağrıda bulunuyoruz" dedi.

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