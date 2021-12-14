İhlas Haber Ajansı

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Gercüşspor şampiyonluğa koşuyor

Batman 1.

Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden Gercüşspor, deplasmanda Eğitimspor'u 5-0 yendi.


Batman il stadında oynanan maçta Gercüşspor'un golleri Emin Tanrıverdi (2), Hazni Şen (1), Soner Onat (1) ve Apocan Önal'dan geldi. Gercüşsporlu futbolcular, maçtan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Geçen haftalarda ise Batman ve Sason stantlarında deplasmanda oynanan Gültepespor'u 5-1 Sasonspor'u ise 2-1 yendi.


Gercüşspor Başkanı Veysi Günaydın, bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

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