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Gercüş'te 1 ev karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde bir ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde bir ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için Kayapınar beldesinde 1 evin karantinaya alındığı belirtildi. Evlere giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, bölgede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı da kaydedildi.

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