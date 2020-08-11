Gercüş'te 11 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 11 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş merkezde 2, Yoloğzı Mahallesinde 3, Güzelöz köyünde 1, Gökçe köyünde 1, Ulaş köyünde 1, Yamanlar köyünde 2, Hisar köyünde 1 olmak üzere toplam 11 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan kişilerin oturduğu evler 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.