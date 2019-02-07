Gercüş'te 15 temmuzu unutmayacağız unutturmayacağız projesi

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğrenci ve öğretmenler, 15 temmuzu unutmadık unutturmayacağı projesi kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci'yi makamında ziyaret etti.

Dicle Anadolu Lisesi ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın 2018-1 özel çağrı kapsamında yapılan 15 temmuzu unutmayacağız, unutturmayacağız projesine katılan öğretmen ve öğrenciler, Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci'yi ziyaret etti. Burada konuşan Kaymakam Şekerci, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve demokrasisine kast eden hain terör örgütüne karşı milletin dik duruşunu ve darbeyi nasıl püskürttüğünü herkesin yerinde görmesinin faydalı olacağını söyledi. Bu tür projelerde yer aldıkları için İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur'a, Dicle Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Şimşek ve proje koordinatörü Çağatay Maraş'ı tebrik eden Kaymakam Şekerci, daha sonra proje ekibini İstanbul'a uğurladı.