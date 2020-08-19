Gercüş'te 17 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir hafta içerisinde 17 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş merkezde 7, Yoloğzı Mahallesinde 2, Yenice Köyü 2, Gökçepınar köyünde 1, Karalan köyünde 1, Kırkat Köyü Konak mezrası 1, Doruk köyü 1, Koçak köyünde 1, Gönüllü köyünde 1 olmak üzere toplam 17 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan kişilerin oturduğu evlere 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı. Güvenlik güçleri tarafından evlerin girişi kapatılırken, ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.