Gercüş'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Batman'ın Gercüş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlandı.

Gercüş Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gercüş Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda devam eden program Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, öğrencilerin okuduğu şiirler ve tiyatro sahnesiyle sona erdi.