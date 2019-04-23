Gercüş'te 23 Nisan töreninde drone savarlı önlem

Batman'ın Gercüş ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasında olası tehlikelere karşı drone savarlı önlem alındı.

Yatılı Bölge Ortaokulunun bahçesindeki 23 Nisan kutlama programında olası tehlikelerin önüne geçilmek için son teknolojilerden olan drone savar hazırda bekletildi. İlçe jandarma komutanlığı personellerinin elinde bulunan drone savar, tören bitimine kadar olası bir tehlikeye karşı tören alanında bulunduruldu. Vatandaşlar ise bu tür güvenlik önleminin alınmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.