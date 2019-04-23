Gercüş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Batman'ın Gercüş ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gercüş'teki coşkulu kutlamalar, Hükümet Konağı önünde bulunan bahçede Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Yatılı Bölge Ortaokulunun bahçesindeki programa geçildi. Öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ekipleri gösterisi yapıldı. Törene, Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.