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Gercüş'te 3 bin fidan toprakla buluştu

Batman’ın Gercüş ilçesinde 3 bin fidan toprakla buluştu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 bin fidan toprakla buluştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Batman'ın Gercüş ilçesine fidan dikildi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen Geleceğe Nefes Ol seferberliği kapsamında, Gercüş'e 3 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, MHP İlçe Başkanı Burhan Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gercüş tepesi diye adlandırılan alanda gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, kendi fidanlarını toprağa ekip cansuyunu verdi.

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