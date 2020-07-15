Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Yoloğzı Mahallesinde 1, Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesinde 1 ve Doruk köyünde de 1 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan 3 kişinin oturduğu evler 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı, güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.