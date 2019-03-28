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Gercüş'te 4-6 yaş grubu çocuklara Kur'an kursu verilecek

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi’ndeki Hicret Camii’nin alt bölümünde, 4-6 yaş grubu öğrencilere Kur’an kursu verilecek.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'ndeki Hicret Camii'nin alt bölümünde, 4-6 yaş grubu öğrencilere Kur'an kursu verilecek.


Yolağzı Mahallesi sakinlerinin istekleri değerlendirme altına alındı. İsteğin değerlendirilmesi sonrası Gercüş Kaymakamı ve Gercüş Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, beraberinde İlçe Müftüsü Fasıl Saraç ile birlikte Yolağzı Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulunuldu. Burada konuşan kaymakam Şekerci, 4-6 yaş arası anaokulu Kur'an kurslarının çocukların eğitim kalitesini yükselttiğine ve olumlu davranışlar kazandığına vurgu yaparak, incelemeler neticesinde Kur'an kursunun Yolağzı Hicret Camii altına yapılması için çalışmaları başlattığını kaydetti'.


Yolağzı Mahalle sakinleri ise Kaymakam Şekerci'ye teşekkür etti.

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