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Gercüş'te 4 ev karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 4 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Gercüş'te 3 kişide korona virüs tespit edildi. Bu kapsamda Yoloğzı Mahallesi'nde 2, Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1 ve Yemişli köyünde de 1 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan 3 kişinin oturduğu evlerin karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.

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