Gercüş'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğrencilerin hazırladığı projeler, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Yolağzı Ortaokulu bahçesinde açılan fuara Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Gercüş Belediye Başkan Vekili Ali Öner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcisi Süleyman Avcı, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fuarda, öğrencilerin hazırladığı 19 proje sergilendi.

Fuar ile ilgili açıklama yapan Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, en önemli yatırımın insana yapılan, bilime yapılan yatırım olduğunu söyledi. Kaymakam Şekerci, "Düşündüklerimizi hayata geçirmeyi bu şekilde öğrenebiliriz. Yine bu çalışmalar çözüm bekleyen değil çözüm üreten hizmet sunan bir nesil yetiştirmeye de katkı sağlayacaktır. Bu yaptığımız projelerin gelecekte icatlara dönüşmesini, ülkeye millete katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.

Gercüş Belediye Başkan Vekili Ali Öner ise, bu tür çalışmaların öğrencileri bilimsel çalışmaya yönlendirdiğini kaydetti. Gençliğin faydalı uğraşlar içinde olduğunu gördükçe, gelecek adına umutlandığını kaydeden Öner, başarılarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Proje Yürütücüsü Emrah Demir de, TÜBİTAK'ın sunduğu imkanlardan dolayı yöneticilere teşekkür etti. Demir, "Öğrencilerimiz bilimle tanışmış oldu. Bu fuarı bu sergiyi açmamızdaki amaç, öğrencilerimizin tamamen bilime olan ön yargılarını kırıp bilimle iç içe girmelerini sağlamaktı. Öğrencilerimizin hepsi gayet güzel çalışmalar yaptı, kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler daha sonra yaptıkları projelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.