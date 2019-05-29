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Gercüş'te 5 bin öğrenciye giysi yardımı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir firma tarafından 5 bin öğrenciye giysi yardımı yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir firma tarafından 5 bin öğrenciye giysi yardımı yapıldı.


Bir firmanın gönderdiği giysi paketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinin gözetiminde öğrencilere dağıtıldı. Tüm okul kademelerindeki yaklaşık 5 bin öğrenciye elbise dağıtıldı. Çocuklar kendi adına düzenlenmiş elbise poşetlerini okul müdürleri ve öğretmenlerinin elinden aldı.


Giysi dağıtımı yapılan okullarda görevli öğretmen ve okul yöneticileri, giysileri gönderen firmaya teşekkür etti.


Ramazan Bayramı'na bir hafta kala tüm öğrenciler bayram sevinci yaşadı.

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