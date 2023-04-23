Gercüş'te 5. sınıf öğrencisi tekerlekli sandalye ile bayramına katıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 5. sınıf öğrencisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine tekerlekli sandalyeyle katıldı.

Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. 5 sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Cemre Soyvural, tekerlekli sandalye ile törene katıldı. Coşkulu kutlamalar, Hükümet Konağı önünde bulunan bahçede çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Yatılı Bölge Ortaokulunun bahçesindeki programa geçildi. Öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ekipleri gösterisi yapıldı.

Törene, Kaymakam Muhammed Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Eren Aksu, İlçe milli eğitim müdürü Şahabeddin Konakçı, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.