Gercüş'te 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri

Batman'ın Gercüş ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen konferansa Batman Üniversitesi Kozluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Dursun, Batman İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz, Gercüş Kütüphane Müdürü Kenan Öner, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Şemsettin Dursun, "Eğitiminde üç temel unsur vardır, öğrenci, öğretmen ve ebeveyn. Bu üç bileşen, uyumlu, dengeli ve iletişim içinde, sorumluluk bilinciyle hareket ederlerse hedefe ulaşılır. Çocuğun kendisine, ailesine, çevresine ve bütün bir topluma yararlı olması, olumlu ve dengeli bir eğitim alması ile mümkündür" dedi.

Doç. Dr. Dursun, konuşmasının ardından yazdığı kitabı imzalayarak öğrencilere dağıttı.