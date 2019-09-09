Gercüş'te 6 bin 943 öğrenci ders başı yaptı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 6 bin 943 öğrenci, yeni eğitim öğretim döneminde ders başı yaptı.

Gercüş'te okula yeni başlayan öğrenciler, velileriyle birlikte ilk günün heyecanını atlatmaya çalıştı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhuriyet İlköğretim Okul Müdürü Edip Ekmen bir konuşma yaptı. Ekmen, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle ülkemizin her köşesinden hizmet vermeye gelen öğretmenlerimizin yeni eğitim, öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve yeni eğitim-öğretim yılını kutluyorum. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sevgili, öğrencilerimize, değerli öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, okulla bu yıl tanışan öğrencilerimize ve aramıza yeni katılan, katılacak olan meslektaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.