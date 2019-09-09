İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te 6 bin 943 öğrenci ders başı yaptı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 6 bin 943 öğrenci, yeni eğitim öğretim döneminde ders başı yaptı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 6 bin 943 öğrenci, yeni eğitim öğretim döneminde ders başı yaptı.


Gercüş'te okula yeni başlayan öğrenciler, velileriyle birlikte ilk günün heyecanını atlatmaya çalıştı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhuriyet İlköğretim Okul Müdürü Edip Ekmen bir konuşma yaptı. Ekmen, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle ülkemizin her köşesinden hizmet vermeye gelen öğretmenlerimizin yeni eğitim, öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve yeni eğitim-öğretim yılını kutluyorum. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sevgili, öğrencilerimize, değerli öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, okulla bu yıl tanışan öğrencilerimize ve aramıza yeni katılan, katılacak olan meslektaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.