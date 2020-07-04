İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te ahır çöktü

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde Rıdvan Işık’a ait taş ahır bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde Rıdvan Işık'a ait taş ahır bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.


Şans eseri hayvanlar yokken çöken ahır faciayı önledi. Seki köyünde boş bir evin altında olan ahırın çökmesi sonucunda can ve mal kaybı yaşanmadığını belirten ağır sahibi Rıdvan Işık ‘'Sabahın erken saatlerinde daha güneş bile doğmadan hayvanlarımı çıkartıp otlatmaya götürecektim, hayvanlarımı ahırdan çıkarttıktan hemen sonra büyük bir gürültü duydum. Baktım ki bizim ahır çökmüş, verilmiş sadakamız var. Allah daha büyük felaketlerden korusun bizi. Ahırın üstünde bulunan evde boştu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.