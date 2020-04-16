İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te arazi yolu yapımına başlandı

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı tarafından Özler köyünde çiftçilerin işini kolaylaştırmak ve mağduriyetlerini gidermek amacı ile arazi yolu çalışması başlatıldı.

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı tarafından Özler köyünde çiftçilerin işini kolaylaştırmak ve mağduriyetlerini gidermek amacı ile arazi yolu çalışması başlatıldı.


Gecüş'e bağlı Özler köyünde çiftçiler daha önce üretim yapabilmek için kullanacakları yolun olmaması nedeni ile zorluk çektiğini öğrenen kaymakamlık, çiftçilerin mağduriyetini gidermek için düğmeye bastı. İlçe Özel İdare ekipleri, arazi yolu yapımı için çalışma başlattı. Özler köyü muhtarı Mahsum Kavak, "Daha önce çiftçilerimiz arazilerinde üretim yapabilmek için sıklıkla kullanacakları bir yolun olmaması nedeniyle ulaşım sıkıntısı çekiyordu. Köydeki çiftçiler arazilerine sürekli hayvan gücünü kullanarak at ve eşeklerle sürüyordu. Şuan bu yolun açılmasıyla köy halkı rahat bir nefes alacak. Yol yapımında emeği geçen Başta Gercüş Kaymakamımız Mevlüt Şekerci'ye ve Özel İdare ekiplerine teşekkür ediyorum, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.