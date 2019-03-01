Gercüş'te arıcılara sertifika verildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde arıcılık kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Kültür Konferans Salonunda düzenlenen sertifika törenine Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Halk Eğitim Müdürü Ömer Taşpınar, Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan ve kursiyerler katıldı. Halk Eğitim Merkezi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen arıcılık kursuna katılan 30 kursiyere törenle verilen sertifika töreninde konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, "Halk eğitim merkezi kurslarımız her yaştan insana göre, onun önceliğine göre ve ilgi alanına göre eğitim veren kurslarımız ilçe merkezinde ve köylerde açıp insanlarımızın yaşam standardını yükseltmek, hayata daha rahat adapte olması için çaba sarf eden bir kurumumuzdur. Hem sizin ailenize hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki günlerde arıcılık yaptığınız zaman pratikte hayata geçirdiğiniz zaman bu belgenin faydasını göreceksiniz inşallah" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Kaplan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte açtıkları kurslara gelen kursiyerlere 72 saat olmak üzere 45 gün eğitim verildiğini söyledi. Kaplan, "Bu sertifika projelerde sürekli lazım olacak kursiyerlerimize İŞKUR ve KOSGEB kapsamındaki başvurularda kendilerine lazım olacaktır. Son zamanlarda Gercüş'te arıcılık bayağı ilerledi tarım bakanlığının ve ilçe kaymakamlığımızın desteği ile arıcılık gelişti burada. Amacımız çiftçilerin bilinçli bir şekilde arıcılık yaparak verim kalitesini yükseltmektir" diye konuştu.

Kursiyerlerden Orhan Öner, arıcılığın iyi bir şekilde nasıl yapılacağı hakkında bilgiler öğrendiklerini söyledi. Öner, "Arıya nasıl bakılacağını, nasıl bal alacağı hakkında ince detaylar öğrendik ve bu eğitim sayesinde daha iyi bir verim alacağız. Bu eğitimi bize sunanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.