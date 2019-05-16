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Gercüş'te arılı kovanlar yangında kül oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu barakada yangın çıktı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu barakada yangın çıktı. Yangında, barakada bulunan 10 arılı kovan ile arı malzemeleri kül oldu.


Olay, Gercüş Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Arı kovanlarının bulunduğu barakada, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Barakada bulunan tüpün de patladığı yangında 10 arılı kovan ve arı malzemeleri kül oldu.


Yangın sonrası baraka kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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