Gercüş'te asırlık su değirmeni bakımsızlıktan çürüyor

BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde bulunan 2 asırlık su değirmeni bakımsızlıktan çürüme noktasına geldi. Yetkililere seslenen köy halkı, su değirmeninin onarılmasını istedi.

Gercüş'e bağlı Akyar köyünde bulunan yaklaşık 200 yıllık su değirmenleri çürümeye terk edildi. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların buğdaylarını öğüttüğü değirmen yıkılmaya yüz tuttu. Akyar köyü sakinlerinden Salih Kavak su değirmenlerinin harabe haline geldiğini söyledi. Kavak, “Bir tarih yok olacak. Yetkililerden tek isteğimiz buranın tadilatını yapıp turizme kazandırılmasıdır. Bu değirmenlerle köyümüz güzeldi her taraftan unlarını öğütmek için vatandaşlar buraya geliyordu. Bu değirmenlerin çalışması durduğunda köye bile insanlar artık gelemiyor” dedi.