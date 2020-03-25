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Gercüş'te at ile çift sürme geleneği devam ediyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde yıllardan beri süregelen atla çift sürme geleneği yaşatılıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yıllardan beri süregelen atla çift sürme geleneği yaşatılıyor.


Gercüş'te traktörlerin giremediği bazı tarlalarda araziler atlarla sürülüyor. Dedelerinden kalma geleneğini sürdüren vatandaşlardan Mehmet Can Soyvural, traktörlerin girmediği arazileri atla sürdüklerini söyledi. 37 yıldır bu işi yaptığını kaydeden Soyvural, "Her sene at ve kara sabanla bazı arazilerimi sürüyorum" dedi.


Çiftçilerden Yakup Çelik de hem arazinin daha iyi sürülmesi hem de iyi verim alabilmek için bağlarını önce budadıklarını daha sonrada at ile sürdüklerini kaydetti. Çelik, "Tabi ki bizim dedelerimiz büyükbaş hayvanlarla arazileri sürdürüyorlardı. Gördüğünüz gibi traktör burada çalışmıyor, geçmişten beri bu böyle. Dedelerimizden kalma geleneği sürdürüyoruz" diye konuştu.

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