İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te av komisyonu toplandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 2020-2021 av sezonu öncesinde komisyon toplantısı yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2020-2021 av sezonu öncesinde komisyon toplantısı yapıldı.


Toplantıda kamu kurum amirlerinin yanı sıra avcılarda hazır bulundu. Toplantıda ilçe idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, yabani hayvanların üreme süreleri, genel ve devlet avlakları, ava kapatılan avlaklar, yaban hayatı yerleştirme sahaları, 2020-2021 av sezonu öncesi doğaya yeniden yaban hayatı yerleştirme faaliyetleri, avcıların avlanma ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.