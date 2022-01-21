Gercüş'te Ayrancı rampası ulaşıma açıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Ayrancı rampası, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Ayrancı rampası, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
İlçede kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kapanan Ayrancı rampası için karayolları ekiplerin saatlerce yoğun çalışma yürüttü. Buzlanan yollar tuzlama işlemlerinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.