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Gercüş'te bağ küllemesine karşı mücadele başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler üzüm bağlarında ilaçlama çalışmalarına başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler üzüm bağlarında ilaçlama çalışmalarına başladı.


Gercüş ilçesinde çiftçiler küllenme ve zararlı hastalıklara karşı hummalı bir çalışma başladı. Bağ ve bahçelerini küllemeye ve zararlı hastalıklara karşı ilaçlama yapan çiftçiler bu sene verimin geçen seneye nazaran daha fazla olduğunu ve yüzlerinin güldüğünü ifade etti.


Bağ küllemesine karşı ilaçlama yapan çiftçi Süleyman Yavuz, "Bu sene üzüm çok iyi ve temiz. Geçen sene bir verim alamadık, bu sene Allah'a şükür verimin iyi olmasını bekliyoruz" dedi.


Hasan Kaynak isimli çiftçi ise, bağları hastalıklara karşı ilaçladıklarını kaydederek,"En zararlı hastalıklardan olan külleme etkisini gösteriyor bölgemizde. Bizim bu bölgede üzümlerden genellikle kuru üzüm ve pekmez yapılıyor. Geçen sene üzüm hemen hiç yoktu, bu sene ise üzüm çok iyi durumda. İyi bir verim almayı bekliyoruz" diye konuştu.

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