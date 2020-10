Gercüş'te bağbozumu zamanı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, sonbahar mevsimi ile birlikte gerçekleştirilen bağbozumlarında elde edilen üzümden pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapımına başlandı.

Gercüş'te sonbahar ayları ile birlikte bağbozumu gerçekleştirildi. Bağbozumlarında toplanan üzümlerin pekmez, pestil ve cevizli sucuk yolculuğu da başladı. Doğal olan ürünleri elde etmek isteyen vatandaşlar bin bir emekle bağlardan topladıkları üzümleri kovalarla taşıyıp sepetlerin içine koyarak, traktörlerle evlerinin yanında kurulan üzüm sıkma havuzlarına getiriyor. Dev kazanların kurulduğu alana getirilen üzümler, torbalara koyulduktan sonra havuzlarda dövülüyor. Elde edilen şıra kazanlarda saatlerce kaynatılıp pekmeze dönüştürülüyor.

Ürünlerin tamamı organik

Tamamen organik olan pekmezin her derde deva olduğunu belirten vatandaşlar, her yıl aynı şekilde pekmez yaptıklarını söyledi. Pekmez üreticileri kış aylarında yaygın olarak tüketilen katkısız ve organik üzüm pekmezi üretiminin emek isteyen ve uzun uğraş gerektiren çok zahmetli bir iş olduğunu söyledi. Üzüm pekmezi yapan Mehmet Can Soyvural, pekmez, pestil ve cevizli sucuk yaptıklarını söyledi. Çalışmalarının çok zahmetli olduğunu aktaran Soyvural, "Zahmeti bizi ne kadar yorsa da lezzeti bir o kadar güzel. Kış aylarında yediğimiz zaman zahmetini de unutuyoruz" dedi.