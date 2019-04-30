Gercüş'te bilim fuarı açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Ziya Gökalp Ortaokulu tarafından, '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi.

Okulda düzenlenen fuara Gercüş Belediye Başkan Vekili Ali Öner, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, Gercüş Kütüphane Müdürü Kenan Öner, öğretmenler ve öğrenciler Katıldı. Gercüş Belediye Başkan Vekili Ali Öner, fuarda yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin öğretmenleri ışığında hazırladıkları projeler ve projelere olan yetenekleri bizleri gururlandırmakta ve umutlandırmaktadır. Bu yetenekli öğrencilerimizin sayesinde geleceğimizin çok iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Ziya Gökalp Ortaokulu öğretmenlerinden Mehmet Emin Aslan, öğretmen ve öğrencilerin TÜBİTAK çalışmaları üzerinden projelerini sergilediklerini söyledi. Aslan, "Bunlar fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilimler dersleri alanında öğretmenleri ile birlikte çalışmalar yapmışlar. Bugün buraya gelen misafirlerimize de yapılan projeler hakkında çalışmaların nasıl yapıldığı hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Bu projeler sayesinde öğrencilerimiz kendini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Her bir öğretmenimiz kendi branşı kapsamında bir proje hazırlamıştır" diye konuştu.

Proje yürütücüsü Kutbettin Çelik de, TÜBİTAK'ın sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederek öğrencilerin hepsinin gayet güzel çalışmalar yaptığını söyledi. Çelik, "Bu başarılarından dolayı öğrencilerimize ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.