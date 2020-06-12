Gercüş'te bir apartman karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir apartman, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Çukurçeşme Mahallesi yeni çevre yolu 2. Sokak'ta bulan Üzüm apartmanının karantinaya alındığı belirtildi. 14 günlük karantina süresince belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanırken, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı ifade edildi.