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Gercüş'te bir ev karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde bir ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde bir ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 20 Haziran tarihli kararı gereği korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 14 gün süreyle, Gönüllü köyü küme evleri No: 73 adresli evin karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.


Daha öncede iki kez karantinaya alınan köy, cuma günü karantinadan çıkmıştı.

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